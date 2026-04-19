Juventus Pisa Under 17 0-0 LIVE | squillo di Przytarski

Nella partita valida per la venticinquesima giornata del campionato Under 17 202526, si sono affrontate Juventus e Pisa con il punteggio che si è concluso 0-0. Durante l’incontro, un’azione degna di nota è stata quella di Przytarski, che ha tentato un tiro pericoloso senza trovare però la rete. La cronaca della gara ha evidenziato principalmente equilibrio tra le due squadre, con poche occasioni da gol e una partita combattuta fino al triplice fischio.

Lewandowski incontra la Juve: l’agente sta per sbarcare in Italia. Clamoroso intreccio col Milan e Vlahovic Kalulu Juve, Pierre è il prossimo sulla lista rinnovi: mossa anti Premier. Potrebbe avvicinarsi allo stipendio di. Holm-Joao Mario: cosa può succedere tra Juve e Bologna. E Spalletti ha questa convinzione sullo svedese Bernardo Silva alla Juve, spunta un retroscena: il piano di Comolli per portare il portoghese in bianconero. Gli aggiornamenti Goretzka Juventus, è ormai un testa a testa in Serie A: questo club punta a chiudere in breve tempo. I dettagli Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 17 0-0 LIVE: squillo di Przytarski Notizie correlate Juventus Pisa Under 17 LIVE: le scelte dei due allenatori. Rostagno fra i pali, Erdozain a centrocampo e Przytarski davantidi Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di... Torino Juventus Under 17 0-2 LIVE: Przytarski raddoppia per i bianconeri!di Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Primavera a Benevento, gli Under 17 sfidano la Juventus; Settore Giovanile | I risultati della settimana 6-12 aprile 2026; Calendario Pisa - Allievi Nazionali U17 Serie A / B - Girone A Italia; Il Pisa sfiora l'impresa, poi l'uno-due micidiale della Juve allontana lo spettro della rimonta. Juventus Pisa Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Pisa Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com juventus pisa under 15Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER17 ospita il #Pisa Segui qui il live del match x.com La #JUVENTUS #UNDER17 ospita il #Pisa Segui qui il live del match - facebook.com facebook