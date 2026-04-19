Juventus Pisa Under 17 LIVE | le scelte dei due allenatori Rostagno fra i pali Erdozain a centrocampo e Przytarski davanti

Nel campionato Under 17, si affrontano Juventus e Pisa nella venticinquesima giornata. Le formazioni sono state annunciate con Rostagno tra i pali, Erdozain a centrocampo e Przytarski in attacco. La partita è seguita con aggiornamenti in tempo reale, con sintesi, moviola, tabellino e risultato disponibili. La cronaca live permette di seguire passo passo gli sviluppi dell'incontro tra le due squadre.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria a La Spezia, la Juventus Under 17 ospita il Pisa all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 17: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 11:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Pisa Under 17: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Pisa Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: QUOTE JUVE BOLOGNA – I bianconeri cercano continuità e tre punti per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione in Champions League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 17 LIVE: le scelte dei due allenatori. Rostagno fra i pali, Erdozain a centrocampo e Przytarski davanti Notizie correlate Juventus Carrarese Under 17 LIVE: le scelte di Grauso. Przytarski dal primo minuto, Jakab fra i pali e Demichelis dietroCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Torino Juventus Under 17 0-2 LIVE: girandola di cambi, Yeboah e Erdozain in campoEderson Juventus, l’Atletico Madrid fa sul serio: c’è l’accordo col giocatore, si tratta con l’Atalanta! Le ultimissime Adzic, luci in Nazionale ma... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Primavera a Benevento, gli Under 17 sfidano la Juventus; Settore Giovanile | I risultati della settimana 6-12 aprile 2026; Calendario Pisa - Allievi Nazionali U17 Serie A / B - Girone A Italia; Il Pisa sfiora l'impresa, poi l'uno-due micidiale della Juve allontana lo spettro della rimonta. Juventus Pisa Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Pisa Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com juventus pisa under 15Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER17 ospita il #Pisa Segui qui il live del match - facebook.com facebook Le pagelle della #JUVENTUS #UNDER16 vincente contro il #Pisa I voti ai protagonisti del match x.com