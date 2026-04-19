Juventus Pisa Under 17 0-0 LIVE | Aresini fa sentire la presenza bianconera in area di rigore

Nella partita tra Juventus e Pisa Under 17, il risultato finale è stato di 0-0. Durante l'incontro, Aresini ha avuto diverse occasioni per segnare, cercando di creare pericoli nell’area di rigore avversaria. La gara si è disputata nell’ambito della venticinquesima giornata del campionato 202526. La cronaca si concentra sulle azioni principali, senza altre analisi o commenti.

Kalulu Juve, Pierre è il prossimo sulla lista rinnovi: mossa anti Premier. Potrebbe avvicinarsi allo stipendio di. Holm-Joao Mario: cosa può succedere tra Juve e Bologna. E Spalletti ha questa convinzione sullo svedese Bernardo Silva alla Juve, spunta un retroscena: il piano di Comolli per portare il portoghese in bianconero. Gli aggiornamenti Goretzka Juventus, è ormai un testa a testa in Serie A: questo club punta a chiudere in breve tempo. I dettagli Koopmeiners Juve, l’addio è sempre più vicino: questi due club sull’olandese. Comolli ha già bloccato il sostituto. Ecco chi è Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 17 0-0 LIVE: Aresini fa sentire la presenza bianconera in area di rigore Notizie correlate Torino Juventus Under 17 LIVE: le formazioni ufficiali. Urbano dal primo minuto in avanti con Santa Maria, torna titolare Aresinidi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di... Juventus Pisa Under 16 3-2 LIVE: rimonta bianconera nel finaledi Fabio ZaccariaJuventus Pisa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Primavera a Benevento, gli Under 17 sfidano la Juventus; Settore Giovanile | I risultati della settimana 6-12 aprile 2026; Calendario Pisa - Allievi Nazionali U17 Serie A / B - Girone A Italia; Il Pisa sfiora l'impresa, poi l'uno-due micidiale della Juve allontana lo spettro della rimonta. Juventus Pisa Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Pisa Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com juventus pisa under 15Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER17 ospita il #Pisa Segui qui il live del match - facebook.com facebook Le pagelle della #JUVENTUS #UNDER16 vincente contro il #Pisa I voti ai protagonisti del match x.com