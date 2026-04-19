Juventus | il futuro di Vlahovic

La Juventus ha deciso di accelerare le trattative per il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic, che scadrà a giugno 2026. Dopo mesi di negoziati caratterizzati da pause e incertezze dovute anche a problemi fisici del giocatore, la società ha preso questa decisione. La questione riguarda ora i dettagli dell’accordo e le tempistiche per la conclusione delle trattative.

La Juventus ha cambiato atteggiamento sul futuro di Dusan Vlahovic. Dopo mesi di trattative caute e rallentate dagli infortuni del serbo, la dirigenza bianconera ha deciso di accelerare i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026. Secondo le ultime indiscrezioni, il club avrebbe rivisto la propria L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus: grosse novità sul futuro di Vlahovic

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