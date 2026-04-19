Alle 20.45 si gioca la partita tra Juventus e Bologna, valida per la 33ª giornata di campionato. La Juventus ha deciso di schierare David dal primo minuto, mentre il Bologna si affida a Orsolini come titolare. Le formazioni ufficiali sono state annunciate dagli allenatori, che hanno scelto le rispettive formazioni per questa sfida. La partita si disputerà allo stadio di riferimento per entrambe le squadre.

Juventus e Bologna si affrontano all'Allianz Stadium per l'ultimo match della domenica della 33ª giornata di Serie A. Spalletti, reduce da un filotto positivo che perdura da sei gare (quattro vittorie e due pareggi), riparte da Di Gregorio tra i pali e Kalulu, Bremer, Kelly in difesa. In mezzo McKennie e Locatelli, affiancati sulle fasce laterali da Holm e Cambiaso. Il riferimento offensivo sarà David, supportato alle spalle da Boga e Conceiçao. Italiano, alla ricerca della terza vittoria di fila in campionato, in porta si affida nuovamente a Ravaglia, il quale sarà protetto da Zortea, Lucumì, Helland, Miranda.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali: Spalletti con David dal 1'. Italiano punta su Orsolini

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