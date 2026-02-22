Roma-Cremonese in streaming gratis? Dove vedere il posticipo all’Olimpico

Roma e Cremonese si sfidano all’Olimpico domenica sera alle 20:45, con il match che chiude la 26ª giornata di Serie A. La partita si gioca per la voglia di ottenere punti importanti in classifica e attirare l’attenzione dei tifosi. Le due squadre cercano di migliorare la loro posizione in campionato, mentre i supporter aspettano con entusiasmo questa sfida. La gara promette emozioni e colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Domenica 22 febbraio 2026, ore 20:45: il cuore di Roma batte allo Stadio Olimpico. Il posticipo che chiude la 26ª giornata di Serie A mette di fronte la nostra Roma e la Cremonese. Per i ragazzi di Gian Piero Gasperini è un appuntamento da non fallire: dopo il pari di Napoli, servono i tre punti per mandare un segnale chiarissimo alle pretendenti per l’Europa che conta. Di fronte c’è una Cremonese ferita, a caccia di punti salvezza con l’orgoglio di chi non ha nulla da perdere. Noi romanisti sappiamo che queste sono le partite più insidiose, ma con la spinta dell’Olimpico l’obiettivo è uno solo: la vittoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma-Cremonese oggi in TV, dove vedere il posticipo in TV e streaming: orario e formazioniRoma-Cremonese si gioca oggi all’Olimpico, perché la squadra di casa punta a mantenere il ritmo in campionato.

Leggi anche: Dove vedere Roma-Napoli gratis in streaming: ecco il link live

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dove vedere Roma-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma-Cremonese: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Roma-Cremonese: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.

Roma-Cremonese LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ALa diretta live di Roma-Cremonese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Roma-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AI giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano all'Olimpico i grigiorossi di Davide Nicola nel 26° turno di campionato ... tuttosport.com

1' #RomaCremonese 0-0 Inizia la sfida tra Roma e Cremonese. La prima palla sarà dei giallorossi. OUT Hermoso, al suo posto ci sarà Ghilardi. #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook

Roma-Cremonese - Problema al naso per Mancini nel riscaldamento: la situazione #ASRoma #RomaCremonese #SerieA x.com