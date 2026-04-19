La Juventus ha avviato ufficialmente il suo progetto di risalita, con l’obiettivo di assicurarsi un piazzamento tra le prime quattro posizioni in classifica. Nei prossimi match, il team si prepara a sfruttare le opportunità che si presenteranno, anche in considerazione del rallentamento del Como, avversario diretto nella corsa. La squadra si concentra sull’obiettivo di consolidare la propria posizione e di migliorare i risultati già ottenuti.

Occasione con la o' maiuscola. Perché il rallentamento del Como, con il quale i bianconeri avrebbero gli scontri diretti a sfavore in caso di arrivo in parità, permette alla Juventus di essere ottimista nella volata Champions ormai lanciata: se oggi la squadra di Spalletti battesse infatti il Bologna, il vantaggio sui lariani salirebbe a cinque punti e, per quanto non ancora blindato, il quarto posto si avvicinerebbe sensibilmente. Vero che la settimana prossima è in programma lo scontro diretto con il Milan a San Siro, vero anche che le rimanenti quattro avversarie (Verona, Lecce, Fiorentina e Toro) non sono sulla carta ostacoli...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Juve, il progetto è avviato. Serve un posto nei primi 4

This is How to Kill Self Doubt, End Procrastination & Build Momentum

Notizie correlate

Juve Cagliari Primavera 0-0 LIVE: equilibrio nei primi 45? INTERVALLOCabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano.

Leggi anche: Ravanusa riparte dai bambini: avviato il progetto che celebra i nuovi nati

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Juve, il progetto è avviato. Serve un posto nei primi 4; Locatelli: Dobbiamo tornare a vincere, il progetto è solido e la società penserà al mercato; Locatelli: Alla Juve c'è un progetto solido, dobbiamo tornare a vincere; Juve: Locatelli, c'è un progetto solido per tornare a vincere.

Juve, il progetto è avviato. Serve un posto nei primi 4La caduta del Como regala più ottimismo nella corsa all'Europa d'élite ma è vietato sbagliare Occasione con la o' maiuscola. Perché il rallentamento del Como, con il quale i bianconeri avrebbero gli s ... ilgiornale.it

Locatelli: Dobbiamo tornare a vincere, il progetto è solido. Rinnovo? Qui un anno ne vale setteManuel Locatelli è diventato la guida di una Juventus che cerca di tornare a vincere, se non proprio a dominare, come non le accade da ormai troppo tempo. E non solo perché il centrocampista lecchese ... msn.com

Una due giorni sicuramente positiva per la #Juventus visto il pareggio della #Roma e la sconfitta del #Como Domani per la #Juve la grande occasione di allungare in questa corsa al quarto posto Ci credete Ditecelo nei commenti - facebook.com facebook

Una due giorni sicuramente positiva per la #Juventus visto il pareggio della #Roma e la sconfitta del #Como Domani per la #Juve la grande occasione di allungare in questa corsa al quarto posto Ci credete Ditecelo nei commenti x.com