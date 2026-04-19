Juve il progetto è avviato Serve un posto nei primi 4

Da ilgiornale.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha avviato ufficialmente il suo progetto di risalita, con l’obiettivo di assicurarsi un piazzamento tra le prime quattro posizioni in classifica. Nei prossimi match, il team si prepara a sfruttare le opportunità che si presenteranno, anche in considerazione del rallentamento del Como, avversario diretto nella corsa. La squadra si concentra sull’obiettivo di consolidare la propria posizione e di migliorare i risultati già ottenuti.

Occasione con la o' maiuscola. Perché il rallentamento del Como, con il quale i bianconeri avrebbero gli scontri diretti a sfavore in caso di arrivo in parità, permette alla Juventus di essere ottimista nella volata Champions ormai lanciata: se oggi la squadra di Spalletti battesse infatti il Bologna, il vantaggio sui lariani salirebbe a cinque punti e, per quanto non ancora blindato, il quarto posto si avvicinerebbe sensibilmente. Vero che la settimana prossima è in programma lo scontro diretto con il Milan a San Siro, vero anche che le rimanenti quattro avversarie (Verona, Lecce, Fiorentina e Toro) non sono sulla carta ostacoli...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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