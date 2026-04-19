Juve Bologna LIVE | squadre arrivate all’Allianz Stadium le scelte di Spalletti

Le squadre sono arrivate all’Allianz Stadium in vista di Juventus-Bologna, match valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. La partita sarà seguita con aggiornamenti su formazione, moviola e risultato finale. Le formazioni di Spalletti e degli avversari sono state rese note prima del calcio d’inizio. La cronaca dell’incontro sarà aggiornata in tempo reale, con dettagli su gol, decisioni arbitrali e momenti salienti.

di Marco Baridon Juve Bologna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo i passi falsi di Como e Roma la Juve ha un’occasione enorme per allungare in classifica e dare un segnale fortissimo per la corsa Champions League. Bianconeri che ospitano il Bologna di Italiano nella 33ª giornata di Serie A. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Bologna 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Bologna 0-0: risultato e tabellino. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Boga; David.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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