Juve Bologna LIVE | a breve il fischio d’inizio!

Tra pochi istanti inizia la partita tra la squadra di casa e la squadra ospite, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. La cronaca in diretta fornirà aggiornamenti sulla fase di gioco, con eventuali moviole, risultati e dettagli sullo svolgimento del match. Il fischio d’inizio è atteso nelle prossime ore, mentre i tifosi sono pronti a seguire gli sviluppi della sfida.

di Andrea Bargione Juve Bologna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo i passi falsi di Como e Roma la Juve ha un’occasione enorme per allungare in classifica e dare un segnale fortissimo per la corsa Champions League. Bianconeri che ospitano il Bologna di Italiano nella 33ª giornata di Serie A. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Bologna 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Bologna 0-0: risultato e tabellino. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Boga; David.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Bologna-Juventus, l'emozione di Bernardeschi

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