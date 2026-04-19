Javier Martinez, ex concorrente di reality show, ha subito una nuova sconfitta con la Terni Volley Academy. La squadra, che milita nel campionato di Serie A3, è stata retrocessa dopo la recente partita, segnando un passo indietro nel torneo. Martinez ha commentato la partita affermando che le cose non sono andate come sperava, esprimendo così la sua delusione per l'esito della gara.

Amara delusione per Javier Martinez. L'ex gieffino ha ottenuto una nuova sconfitta con la Terni volley academy, che ha decretato la sua retrocessione dal campionato di A3 in cui era iscritta dallo scorso anno. Il pallavolista argentino insieme ai suoi compagni di squadra non hanno potuto fare niente contro Savigliano, che ha vinto con un netto 3 set a zero in casa del Terni. Una stagione, quella della squadra ternana, che aveva visto Javier Marrtinez assoluto protagonista nonostante i risultati negativi ottenuti. L'uomo ha totalizzato oltre 400 punti, il doppio rispetto ai suoi compagni. Numeri che purtroppo non sono bastati per portare la Terni volley academy alla salvezza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez non riesce nell’impresa: “Non è andata…”, amara delusione per l’ex gieffino

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