Mediaset strappa le Atp Finals alla Rai | trasmetterà il torneo in chiaro già da quest' anno

Mediaset ha annunciato di aver preso i diritti delle Atp Finals, il torneo di fine anno con i migliori otto tennisti. La Rai, che fino a ora trasmetteva l’evento, dovrà lasciar spazio alla nuova proprietà del gruppo di Cologno Monzese. La trasmissione in chiaro sarà garantita già da quest’anno, dando ai tifosi la possibilità di seguire in diretta le partite senza abbonamenti. La decisione cambia le carte in tavola e potrebbe fare discutere tra gli appassionati di tennis.

Il tennis in chiaro cambia casa. Mediaset ha concluso l'accordo con Atp Media per trasmettere le Nitto Atp Finals dal 2026, sottraendo alla Rai un palinsesto che il servizio pubblico deteneva da anni. L'annuncio è arrivato direttamente dal Gruppo di Cologno Monzese, che ha parlato di un'intesa pluriennale destinata a "ampliare l'offerta di grande sport in chiaro". Dietro il passaggio di mano ci sarebbe un'offerta economica significativamente superiore rispetto a quella formulata da viale Mazzini. Le cifre ufficiali restano riservate, ma fonti vicine alla trattativa indicano una proposta nell'ordine dei quattro milioni di euro annui.

