No, non è tempo di festeggiare un eventuale accordo di pace con l'Iran, l'annuncio di Trump che rimanda di cinque giorni l'ultimatum previsto per ieri notte non vuol dire che la guerra è finita. È solo una giravolta strategica che non eviterà di ritenere le parole del presidente una rottura con Israele, una specie di abbandono del campo invece di concludere la parabola del regime degli ayatollah. No. Ci aspettano ancora molte sorprese. Ieri Trump mentre annunciava di aver rimandato il suo ultimatum, Israele attaccava e distruggeva quello che l'Idf ha descritto come «i maggiori quartier generali militari» delle Guardie della Rivoluzione, mascherati con strutture civili e di fatto centro di coordinamento della guerra in corso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La mossa a sorpresa da affarista di Donald. Israele sta alla finestra e continua a colpire

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