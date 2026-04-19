Israele auto crivellate di proiettili nella città di Metula al confine con il Libano

A Metula, città israeliana al confine con il Libano, sono state trovate auto crivellate di proiettili. Il cessate il fuoco con Hezbollah sembra essere rispettato, ma l’atmosfera rimane tesa. La situazione nel villaggio è quella di un confine che, sebbene in apparenza stabile, continua a mostrare segni di tensione e preoccupazione. La presenza di danni alle vetture indica che episodi di sparatoria si sono verificati recentemente.

A Metula, città in Israele situata al confine con il Libano, il cessate il fuoco con Hezbollah sembra reggere, ma l’atmosfera che si respira è tutt’altro che tranquilla. Gli edifici distrutti dai bombardamenti sono ben visibili dalle case dei residenti e per strada ci sono macchine crivellate dai proiettili ancora parcheggiate al bordo della careggiata. La tregua di 10 giorni con Hezbollah è iniziata venerdì e potrebbe dare impulso ai tentativi di estendere il cessate il fuoco anche tra Iran, Stati Uniti e Israele dopo settimane di guerra devastante. Questo articolo Israele, auto crivellate di proiettili nella città di Metula al confine con...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, auto crivellate di proiettili nella città di Metula al confine con il Libano Notizie correlate Leggi anche: Libano, i video del conflitto con Israele: decine di carrarmati schierati al confine Libano, operazioni al confine con la Siria dopo l'avviso di Israele di possibili attacchiLe autorità libanesi hanno adottato misure precauzionali presso il principale valico di frontiera tra Libano e Siria, dopo che l’esercito israeliano...