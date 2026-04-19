Entro la fine del 2026, i lavoratori hanno un termine per usufruire delle condizioni più vantaggiose dell’isopensione, che permette di uscire dal lavoro fino a sette anni prima rispetto alla pensione prevista. Dopo questa data, il limite temporale per accedere a questa possibilità verrà meno, rendendo più difficile anticipare l’uscita dal mondo del lavoro con le agevolazioni attualmente in vigore.

I lavoratori che intendono anticipare l’uscita dal mondo occupazionale hanno un margine temporale limitato per sfruttare le condizioni più favorevoli dell’isopensione entro la fine del 2026. Questa misura, che permette di lasciare il posto di lavoro fino a 7 anni prima del traguardo dei 67 anni fissato per la pensione di vecchiaia, richiede un accordo vincolante con l’azienda e scadrà in termini di vantaggi massimi il 30 novembre 2026. Il meccanismo non è una scelta individuale che il dipendente può prendere in autonomia, ma un percorso condiviso che necessita del consenso del datore di lavoro, il quale deve coprire interamente i costi dell’operazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isopensione: scade il limite per uscire 7 anni prima del previsto

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