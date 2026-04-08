Tari Piacenza | scade il 30 aprile il conguaglio prima del nuovo sistema

Il Comune di Piacenza ha inviato le notifiche ai cittadini per il saldo del conguaglio Tari relativo al 2025. La scadenza per il pagamento è fissata al 30 aprile. Si tratta di un addebito che riguarda le utenze domestiche e commerciali della città. La comunicazione è stata distribuita a tutti gli utenti interessati, che devono effettuare il pagamento entro questa data.

Il Comune di Piacenza sta inviando a tutti gli utenti le notifiche per il saldo del conguaglio Tari relativo all’anno 2025, con termini di pagamento fissati al 30 aprile. L’invio postale riguarda ogni titolare di utenza. La comunicazione arriverà anche a chi non deve versare somme extra, poiché l’operazione serve a formalizzare i conti prima del cambio di sistema previsto per il 2026. Il passaggio tecnico alla Tariffa Corrispettiva. Dal 2026 entrerà in vigore la nuova tariffa corrispettiva (TCP). Questo salto amministrativo rende indispensabile chiudere correttamente la posizione contabile della precedente Tari per l’annualità 2025. La manovra non è solo un adempimento burocratico, ma un ponte necessario per garantire che ogni utenza sia allineata prima dell’implementazione del nuovo modello di calcolo dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tari Piacenza: scade il 30 aprile il conguaglio prima del nuovo sistema Emissione del conguaglio Tari 2025, l'avviso in consegna a tutte le utenzeÈ in corso l'emissione degli avvisi di pagamento a saldo del conguaglio Tari - la tariffa sui rifiuti - relativamente all'annualità 2025, con... Pistoia 2026: giostre e teatri in piazza, scade il 30 aprileIl Comune di Pistoia ha reso disponibile un bando per l’assegnazione di spazi pubblici destinati allo spettacolo viaggiante nel corso del 2026,... Argomenti più discussi: Emissione del conguaglio Tari 2025, l'avviso in consegna a tutte le utenze; Tragedia familiare: anziano trovato morto in casa, fermati moglie e figlio; Crisi Realco, i Comuni di Piacenza e Castelsangiovanni in prima linea con i Sindacati a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie; Cittadella, l’appello all’opposizione Arrivare al progetto più condiviso possibile. Conguaglio Tari 2025, a Piacenza l’avviso in consegna a tutte le utenzeE' in corso l'emissione degli avvisi di pagamento a saldo del conguaglio Tari - la tariffa sui rifiuti - relativamente all'annualità 2025, con scadenza ... piacenzasera.it A San Nicolò Rottofreno e Calendasco Avis Provinciale di Piacenza ODV premia i donatori più generosi - facebook.com facebook