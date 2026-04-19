Ironia ossimoro inversione | Italia!

È arrivata al MAXXI di Roma la prima importante esposizione dedicata all’arte visiva italiana, anche se con qualche ritardo rispetto alle attese. La mostra, che presenta una vasta selezione di opere, punta a offrire una panoramica complessiva delle tendenze e delle figure più rappresentative del settore. L’evento si inserisce in un percorso di valorizzazione della creatività nazionale attraverso un percorso espositivo di rilievo.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Arriva con un certo ritardo – ma con risoluto slancio – la prima grande ricognizione sull’arte visiva italiana promossa e ospitata dal MAXXI di Roma. A colmare questa lacuna nel panorama dell’istituzione ci pensa Tragicomica, mostra dalle proporzioni monumentali, a cura di Andrea Bellini e Francesco Stocchi, prodotta con il Centre d’Art Contemporain Genève e in corso fino al 20 settembre. Oltre trecento opere, realizzate dal dopoguerra a oggi, più di centotrenta artisti, a comporre un progetto che si configura non solo come una mappatura storico-artistica, ma come una vera e propria costruzione critica che tenta di interrogare, su scala ampia, alcune costanti della cultura italiana.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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