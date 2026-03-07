Essere di parte in modo imparziale | l’ossimoro infranto del pm

Il pubblico ministero si trova spesso a dover svolgere il suo ruolo in un equilibrio difficile, tra l’essere di parte e l’obbligo di mantenere un’analisi imparziale. La sua funzione consiste nel rappresentare l’accusa, ma a volte le sue scelte o dichiarazioni rischiano di apparire influenzate da interessi o opinioni personali. Questa tensione si manifesta frequentemente nelle sue dichiarazioni pubbliche e nelle decisioni giudiziarie.

Nel cuore della riforma. Se nell’assetto attuale l’equilibrio si è incrinato, quell’assetto non può restare intatto “Al referendum voto Sì. E' una scelta storica per avere una giustizia più equa”, dice Pietro Perlingieri Essere di parte in modo imparziale, cose che capitano al pubblico ministero. Sembra quasi un ossimoro da manuale di retorica, una specie di “ghiaccio bollente” in toga, eppure il nostro sistema lo ha concepito davvero così: una parte che accusa, ma che non deve voler vincere, che sostiene una tesi, ma non può affezionarsene; che entra in aula con l’imputazione, ma deve essere pronta a lasciarla cadere; insomma, se proprio deve essere di parte, almeno deve farlo con disciplina costituzionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

