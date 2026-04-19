Inseguito per 5 km prima di barricarsi in casa dell' ex compagna | arrestato dopo una colluttazione

Nel pomeriggio di ieri a Maddaloni, un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dopo essere stato inseguito per circa cinque chilometri e aver poi trovato rifugio nell’abitazione dell’ex compagna. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato bloccato durante una colluttazione. La scena ha suscitato l’attenzione dei presenti per l’intensità della fuga e della successiva arresto.

Scene da film nel pomeriggio di ieri (18 aprile) a Maddaloni dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine.L’intervento è scattato intorno alle 14:30, quando una donna del posto, con cui l’uomo è in fase di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Divieto di avvicinamento ignorato: arrestato sotto casa dell’ex compagnaCentro Valle Intelvi, 46enne fermato dai carabinieri vicino all’abitazione della donna nonostante il provvedimento del tribunale È stato sorpreso nei... Faccia a faccia con i ladri in casa. Fuga dopo una colluttazioneRientra in casa e trova tre sconosciuti incappucciati, intenti a frugare nelle stanze.