Divieto di avvicinamento ignorato | arrestato sotto casa dell’ex compagna

Un uomo è stato arrestato nei pressi dell’abitazione dell’ex convivente, nonostante fosse stato disposto un divieto di avvicinamento dal tribunale. È stato sorpreso vicino alla casa della donna, violando così le restrizioni imposte. La polizia ha effettuato l’arresto e ha portato l’uomo in caserma. L’episodio si è verificato sotto l’abitazione dell’ex compagna, dove l’individuo si era recato nonostante il divieto.

Centro Valle Intelvi, 46enne fermato dai carabinieri vicino all’abitazione della donna nonostante il provvedimento del tribunale È stato sorpreso nei pressi dell’abitazione dell’ex convivente nonostante il divieto di avvicinamento disposto dal tribunale. Per questo motivo un uomo di 46 anni, italiano e residente ad Alta Valle Intelvi, è stato arrestato il 6 marzo dai carabinieri della stazione di Centro Valle Intelvi. L’uomo è ritenuto responsabile della violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna, una donna di 34 anni. La misura restrittiva era stata emessa dal tribunale di Como il 31 dicembre 2025 e imponeva all’uomo di mantenere le distanze dalla donna e dalla sua abitazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

