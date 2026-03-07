Divieto di avvicinamento ignorato | arrestato sotto casa dell’ex compagna

Un uomo è stato arrestato nei pressi dell’abitazione dell’ex convivente, nonostante fosse stato disposto un divieto di avvicinamento dal tribunale. È stato sorpreso vicino alla casa della donna, violando così le restrizioni imposte. La polizia ha effettuato l’arresto e ha portato l’uomo in caserma. L’episodio si è verificato sotto l’abitazione dell’ex compagna, dove l’individuo si era recato nonostante il divieto.

Centro Valle Intelvi, 46enne fermato dai carabinieri vicino all’abitazione della donna nonostante il provvedimento del tribunale È stato sorpreso nei pressi dell’abitazione dell’ex convivente nonostante il divieto di avvicinamento disposto dal tribunale. Per questo motivo un uomo di 46 anni, italiano e residente ad Alta Valle Intelvi, è stato arrestato il 6 marzo dai carabinieri della stazione di Centro Valle Intelvi. L’uomo è ritenuto responsabile della violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna, una donna di 34 anni. La misura restrittiva era stata emessa dal tribunale di Como il 31 dicembre 2025 e imponeva all’uomo di mantenere le distanze dalla donna e dalla sua abitazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Si presenta sotto casa della moglie nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 49enneDue settimane fa aveva minacciato di morte ed aggredito la moglie, oggi si è ripresentato sotto casa della donna: arrestato e portato in carcere.

Sotto casa della vittima violando il divieto di avvicinamento, poi i danni in Questura: arrestato un uomoPrima la violazione del divieto di avvicinamento, poi i danni nella camera di sicurezza della Questura.

Approfondimenti e contenuti su Divieto di avvicinamento ignorato....

Temi più discussi: Arrestato dai carabinieri. Aveva violato il divieto di avvicinarsi all’ex moglie; Maxi sequestro da 27 milioni al colosso Ceva Logistics - POP; Francesco Costa arrestato dopo mesi di fuga - POP; Ennesima truffa agli anziani: arrestato finto carabiniere - POP.

Viola divieto di avvicinamento, uomo di Crotone messo in carcereAveva violato gli obblighi di stare lontano dalla vittima e continuava a perseguitarla. 46enne di Crotone finisce in carcere ... ilcrotonese.it

Malfunzionamento al braccialetto e viola divieto di avvicinamento alla ex, arrestatoUn 50enne dell’Elba arrestato per violazione del divieto di avvicinamento alla ex, ha approfittato del braccialetto elettronico guasto ... gonews.it

Ha il divieto di avvicinamento, la segue sulle piste e aggredisce il suo amico: arrestato. L’episodio a Plan de Corones. La studentessa diciottenne lo aveva denunciato per stalking. - facebook.com facebook