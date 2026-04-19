Infarto improvviso per l’allenatore condizioni critiche | come sta adesso

Un allenatore di una squadra spagnola ha subito un infarto improvviso, portando a condizioni cliniche critiche. La notizia ha suscitato molta attenzione nel mondo del calcio, senza che siano stati diffusi dettagli sulla diagnosi o le eventuali cure. Attualmente, le sue condizioni sono ancora considerate gravi, e le autorità sportive monitorano attentamente la situazione. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali del club coinvolto.

di Alessio Lento Un’improvvisa notizia ha colpito il mondo del calcio. L’allenatore di una squadra spagnola ha dovuto affrontare una situazione drammatica. Durante una giornata come tante altre, il tecnico ha avvertito un malore che si è rivelato essere un infarto. Attualmente, le sue condizioni sono critiche e la preoccupazione per la sua salute è altissima. Secondo il comunicato ufficiale del club, il tecnico ha avuto un malore mentre si trovava al lavoro. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le prime cure urgenti. Al momento, la situazione è monitorata costantemente dai medici, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sul suo stato di salute.🔗 Leggi su Internews24.com

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