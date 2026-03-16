Il Chelsea è stato sanzionato con una multa superiore ai 10 milioni di euro a causa di pagamenti sospetti identificati nelle sue transazioni finanziarie. La decisione arriva in seguito a un’indagine sulle operazioni economiche del club, che ha portato a questa pesante penalizzazione. La multa avviene in un momento di grande attenzione sulle pratiche finanziarie dei club di calcio e potrebbe influenzare anche il mercato dei trasferimenti.

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© Calcionews24.com - Chelsea, maxi multa da oltre 10 milioni di euro per una serie di pagamenti sospetti! Stangata per i Blues e conseguenze anche sul mercato

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