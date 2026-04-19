Incidente tra tre auto sulla Castrense | cinque feriti

Sabato 18 aprile, alle 18, lungo la strada Castrense nel territorio di Latera, si è verificato un incidente tra tre auto. Le vetture si sono scontrate violentemente, provocando il ferimento di cinque persone. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause che hanno determinato l’impatto tra i veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza ai feriti.

Incidente intorno alle 18 di sabato 18 aprile, lungo la strada Castrense, nel territorio di Latera. Per cause che restano ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, tre vetture si sono scontrate in modo violento. Il bilancio finale parla di cinque persone rimaste ferite ma.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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