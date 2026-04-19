Incendio in abitazione fiamme altezza per fortuna proprietari fuori

Oggi poco dopo le 13:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Mugnano del Cardinale, in via Montevergine, a causa di un incendio che si è sviluppato in un’abitazione. Le fiamme hanno raggiunto un’altezza considerevole, ma fortunatamente i proprietari si trovavano fuori al momento dell’incendio. Sul posto sono arrivati i soccorritori per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata odierna, intorno alle ore 13:30, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino sono intervenuti nel comune di Mugnano del Cardinale, in via Montevergine, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. L’intervento ha visto l’impiego di un’autopompa serbatoio (APS), un’autobotte pompa (ABP) e un ulteriore modulo antincendio. All’arrivo delle squadre sul posto, l’incendio si presentava in fase avanzata, con fiamme generalizzate ma circoscritte al piano terra dell’immobile. Si provvedeva allo spegnimento, con il controllo e la successiva estinzione del rogo. Si procedeva quindi alla bonifica dei locali interessati e alla messa in sicurezza dell’area.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio in abitazione, fiamme altezza per fortuna proprietari fuori Incendio in casa a Quinto Vicentino: residente ustionato gravemente, animali salvi per miracolo Notizie correlate Leggi anche: L’abitazione in fiamme: vigili del fuoco in azione per domare l’incendio Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio in pieno centro a Milano, fiamme in un appartamento di corso Monforte: evacuato il palazzo; Fiamme nell’alloggio di un condominio di Aosta; Incendio in un'abitazione, le fiamme raggiungono il tetto, momenti di paura: vigili del fuoco in azione; Appartamento in fiamme nella notte: palazzina evacuata, due persone in ospedale. Incendio all’alba a Melendugno: casa devastata dalle fiamme, nessun feritoMELENDUGNO - Paura all’alba a Melendugno, dove un violento incendio ha devastato un’abitazione in via G. D’Annunzio. Il rogo è divampato intorno alle 5:10 del mattino, avvolgendo completamente il prim ... giornaledipuglia.com Paura all’alba. Divampa un incendio in abitazione: dichiarata inagibileMELENDUGNO (Lecce) - Paura alle prime luci dell’alba a Melendugno. Un incendio è divampato in un'abitazione di via D'Annunzio, per cause ancora da chiarire, ... corrieresalentino.it INCENDIO A MARINA DI SIBARI, DISTRUTTO IL LIDO “STORIE DI MARE” Fiamme nella notte devastano una struttura simbolo della costa ionica cosentina: indagini in corso, non esclusa la pista dolosa https://www.calabriainchieste.it/2026/04/19/incendio-a- facebook Paura nel #Torinese per un #incendio divampato in un edificio industriale in via Monginevro, a #Beinasco. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei #Vigili del #Fuoco, impegnate a contenere le fiamme e a verificare l’eventuale presenza di persone c x.com