In… Canto | una serata tra fede e arte in memoria di Annamaria Lombardi

Il 29 aprile, ad Avellino, si terrà un evento intitolato “In… Canto”, dedicato alla memoria di Annamaria Lombardi. Questo appuntamento segue il successo del primo “La Prevenzione in concerto”, avvenuto un anno prima. La serata coinvolgerà la comunità locale in un momento che unisce musica e fede, creando un’occasione di riflessione e ricordo. La manifestazione si svolgerà in un contesto di partecipazione pubblica e di condivisione.

A distanza di un anno dal successo del primo appuntamento con “La Prevenzione in concerto”, il prossimo 29 aprile la comunità di Avellino si ritroverà per un evento suggestivo e profondamente sentito: “In. Canto: in ricordo di Annamaria Lombardi”.L'iniziativa nasce dalla stretta sinergia tra la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate La Spezia celebra il 25 aprile: tra arte, fede e memoria civileLa città della Spezia e il suo territorio si preparano a commemorare l’81° anniversario della Liberazione nazionale, avvenuta il 25 aprile 1945. Visita guidata al cimitero monumentale di Bari - una passeggiata tra fede e memoriaUn viaggio tra arte, fede e memoria in uno dei luoghi più suggestivi e meno conosciuti di Bari.