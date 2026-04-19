In 2.000 alla fiaccolata sul ponte | In tanti per salvare il San Michele e difendere il territorio

Da leccotoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2000, si è svolta una fiaccolata sul ponte, attirando un numero significativo di partecipanti provenienti da diverse province. La manifestazione ha visto coinvolti cittadini e cittadine uniti in un gesto collettivo per chiedere la salvaguardia dell’ospedale locale e la tutela del territorio. La protesta ha avuto come scopo principale far sentire la voce della comunità rispetto a una decisione presa senza il loro coinvolgimento diretto.

“Una manifestazione davvero coinvolgente, corale e partecipata. Proprio quello che volevamo. Con un grande obiettivo: far sentire la voce del territorio, a cavallo delle tre province, e dei suoi cittadini e delle sue cittadine, rispetto a una decisione presa sulle nostre teste e dettata da.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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