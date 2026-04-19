In 2.000 alla fiaccolata sul ponte | In tanti per salvare il San Michele e difendere il territorio

Nel 2000, si è svolta una fiaccolata sul ponte, attirando un numero significativo di partecipanti provenienti da diverse province. La manifestazione ha visto coinvolti cittadini e cittadine uniti in un gesto collettivo per chiedere la salvaguardia dell’ospedale locale e la tutela del territorio. La protesta ha avuto come scopo principale far sentire la voce della comunità rispetto a una decisione presa senza il loro coinvolgimento diretto.

“Una manifestazione davvero coinvolgente, corale e partecipata. Proprio quello che volevamo. Con un grande obiettivo: far sentire la voce del territorio, a cavallo delle tre province, e dei suoi cittadini e delle sue cittadine, rispetto a una decisione presa sulle nostre teste e dettata da.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Nuovo ponte San Michele, Mauro Piazza: "Si va avanti, opera strategica per il territorio""Nuovo ponte tra Paderno d'Adda e Calusco: si va avanti, è un'opera strategica per il territorio”. Nasce la rete "Occhio al ponte", anche una fiaccolata per la salvaguardia del San MicheleI promotori: "L'obiettivo è unire cittadini, comitati, associazioni, imprese ed enti locali impegnati per la tutela del Ponte di Paderno d'Adda, dei... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: In duemila alla fiaccolata sul San Michele: Non vogliamo essere travolti dal nuovo ponte; Paderno: in centinaia per la fiaccolata sul San Michele con la rete Occhio al ponte; Sabato 18 aprile la fiaccolata lungo il Ponte San Michele; Paderno, già 230 sì alla rete Occhio al Ponte: il 18 la fiaccolata sul San Michele. A traghettare la struttura fino a un nuovo bando pubblico sarà il Gruppo San Michele, vincitore di un appalto fortemente contestato dagli ex gestori per ragioni che inizialmente avevano trovato fondamento anche in una pronuncia del Tar Calabria del gennaio s facebook