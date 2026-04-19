Ilaria Salis, rappresentante del Partito Democratico a Milano, ha definito l’evento organizzato dalla Lega come fascista. La dichiarazione è arrivata nel corso di un intervento pubblico, subito dopo le critiche rivolte all’organizzazione stessa. La polemica si inserisce in un clima di tensione tra i due schieramenti politici, con accuse reciproche di estremismo e intolleranza. La discussione si è incentrata sulla natura e sui contenuti dell’evento in questione.

Da Ilaria Salis al Pd milanese il passo è breve. Anzi brevissimo. «È importante essere qui oggi perché la remigrazione è una pratica, è un’idea neofascista e quindi deve essere osteggiata», ha detto l’onorevole rossoverde in piazza Lima per lo spezzone “Milano è migrante” poi sfilato fino all’Università Statale. «Ci dobbiamo opporre a questo scempio, ci dobbiamo opporre a questa barbarie, ci dobbiamo opporre alle discriminazioni», ha sottolineato la Santa Patrona delle occupazioni abusive. «Il fascista è lui», ha poi detto riferendosi a Matteo Salvini, colpevole di aver obiettato sulla democraticità della richiesta della sinistra di vietare la manifestazione “Padroni a casa nostra” organizzata da Lega e Patrioti Europei.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis e Pd sono al delirio: "L'evento della Lega è fascista"

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