Una donna ha condiviso sui social una foto di una persona ammanettata e trattenuta dalle forze dell'ordine. La pubblicazione ha attirato l'attenzione, facendo confrontare l’episodio a un caso internazionale che ha suscitato molto clamore. L’immagine mostra chiaramente la persona in manette, mentre è tenuta dai poliziotti, senza ulteriori dettagli sul contesto o le ragioni dell’intervento.

Ilaria Salis pubblica sui suoi social la foto di una persona bloccata e ammanettata dalle forze dell'ordine. Stop, senza aggiungere dettagli sufficienti per capire cosa sia realmente accaduto. Subito dopo paragona la persona in questione a George Floyd, l'afroamericano ucciso a Minneapolis dalla polizia statunitense. E, quindi, ne approfitta per attaccare le forze dell'ordine e il nostro Paese, paragonato a " uno Stato di polizia ". " Abusi di potere a Padova - ha scritto l'eurodeputata di Avs su X -. Ieri notte, al termine di un’assemblea per la costruzione del 25 aprile in città, un controllo nella cosiddetta 'zona rossa' è degenerato nel fermo di alcuni compagni del Centro Sociale Pedro, poi arrestati e ora in attesa di processo per direttissima.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis, il delirio contro le forze dell'ordine: "In stile George Floyd"

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