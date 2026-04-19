Il regista si serve del cinema di genere qui l’indagine poliziesca per rivelare aspetti oscuri della società e dell’animo umano

Il film, diretto da Dominik Moll, utilizza il genere drammatico e poliziesco per esplorare temi legati alla società e alla natura umana. La narrazione si concentra su un caso investigativo, con protagonisti interpretati da Léa Drcker e Jonathan, tra altri. La pellicola si inserisce nel filone del cinema di genere, offrendo uno sguardo alle dinamiche di un’indagine e alle sfumature più oscure dei personaggi coinvolti.

I L CASO 137 Genere: drammatico, poliziesco??? Regia: Dominik Moll. Con Léa Drcker, Jonathan Turnbull, Mathilde Roehrich Polizia violenta e disparità sociale in Francia ne “Il caso 137” X Leggi anche › “La notte del 12” di Dominik Moll: la recensione di Paolo Mereghetti Ci sono i fatti, la rivolta dei Gilet gialli del 2018 che mobilitò milioni di persone in Francia. E c’è il cinema. Moll, ammiratore dichiarato del documentarista statunitense Fred Wiseman, grande narratore delle istituzioni, entra al cuore della Igpn, gli “affari interni” della polizia, sceglie lo sguardo di una donna, un’ispettrice presa tra due fuochi (Léa Drucker, da César) e cerca impossibili conferme.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il regista si serve del cinema di genere (qui l’indagine poliziesca) per rivelare aspetti oscuri della società e dell’animo umano Notizie correlate Leggi anche: "Il padrone", un’indagine sull’animo umano con Nancy Brilli Il volto oscuro della violenza e i segreti dell'animo umano: a Trecate arriva "Psychè"Nuovo appuntamento con il teatro a Trecate venerdì 17 aprile alle 21, quando il sipario del Pellico si alzerà su "Psychè". Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Bitcoin: Killing Satoshi – Il nuovo film di Doug Liman fatto con l’IA; La storia del bambino cresciuto dagli struzzi arriva al cinema. Ecco perché parla di noi; Senza la nostra cultura radicata siamo una preda facile; Il documentario su Giulio Regeni torna in sala: Non è una battaglia privata, dice il regista. Il regista di "Mia e il leone bianco" torna al cinema con la storia incredibile di un bambino salvato e cresciuto nel deserto del Sahara in una famiglia di struzzi x.com O Anche No - Dal manicomio alla vita: la straordinaria storia di Bobò Domenica 19 aprile ore 10:15 su #Rai3 e #RaiPlay Paola Severini Melograni incontra l’attore e regista Pippo Delbono per presentare il suo ultimo lungometraggio che racconta la straordi facebook