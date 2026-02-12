Il padrone un’indagine sull’animo umano con Nancy Brilli

Questa sera al Teatro Spontini di Maiolati va in scena

Un testo divertente e lucidamente spietato sul sesso e sull’amore. E’ ‘Il padrone’, uno dei testi più avvincenti di Gianni Clementi, che va in scena stasera (ore 21) al Teatro Spontini di Maiolati con protagonista Nancy Brilli. Ambientato a metà degli anni Cinquanta, con il dichiarato intento di indagare l’animo umano e il grado di aberrazione al quale si può arrivare pur di non perdere i privilegi acquisiti, lo spettacolo diretto da Pierluigi Iorio attraversa uno spettro ampio che va dalla commedia alla tragedia. Con l’entrata in vigore delle leggi razziali italiane, nel 1938, si diffuse, tra gli ebrei, la pratica di intestare a dei prestanome fidati i propri beni, per metterli al riparo da probabili espropri per poi rientrarne in possesso in tempi migliori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

