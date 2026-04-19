Il paradosso di Città 30

Alla vigilia del ritorno in grande stile della Città 30, un intervento inatteso di un esponente del centrosinistra ha riacceso il dibattito cittadino. La discussione sulle restrizioni alla circolazione in centro storico si concentra ora su diverse posizioni, con opinioni contrastanti tra sostenitori e oppositori. La questione ha attirato l’attenzione dei cittadini, portando alla ribalta anche temi legati alla mobilità e alle politiche ambientali della città.

Alla vigilia del ritorno in grande stile della Città 30, è stato un inaspettato fuoco amico (del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, anch’egli di centrosinistra) a riaccendere le braci del dibattito cittadino. La circostanza particolare – al di là delle critiche arrivate da sotto la Ghirlandina e della successiva, goffa, retromarcia per il bene di coalizione – è vedere come questa misura, o meglio la misura sotto le Due Torri, sia ancora foriera di discussioni, esegesi, interpretazioni (e pure strascichi legali) a due anni abbondanti dalla sua entrata in vigore. Un tempo che sarebbe stato sufficiente, a qualsiasi altro provvedimento amministrativo, per poter essere dibattuto e ‘digerito’ da cittadini e opinione pubblica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, il paradosso delle due ruote | GCN Italia Show 361

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