IA al lavoro | 4 su 10 risparmiano tempo ma lo perdono

Uno studio recente mostra che il 40% dei dipendenti in Italia utilizza l’intelligenza artificiale per risparmiare tempo sul lavoro, ottenendo in media un giorno libero a settimana. Tuttavia, il 50% di questo tempo viene speso per correggere o riscrivere i contenuti prodotti dalle macchine. I dati indicano un utilizzo diffuso dell’IA, ma anche una necessità di interventi successivi.

Un nuovo studio rivela che quattro su dieci dipendenti in Italia guadagnano un giorno di lavoro a settimana grazie all’intelligenza artificiale, ma la metà di questo tempo risparmiato viene immediatamente consumata dalla necessità di correggere e riscrivere i contenuti generati dalle macchine. Mentre l’Innovation Lab di Milano si apre per affrontare questa sfida, emerge il paradosso per cui la velocità tecnologica non si traduce automaticamente in valore reale senza un ripensamento profondo delle competenze umane. I dati indicano che il 94% dei lavoratori italiani dichiara di risparmiare tra una e sette ore settimanali utilizzando strumenti digitali avanzati, creando un’illusione di efficienza che spesso nasconde un carico nascosto di revisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

