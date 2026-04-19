Il lungomare Rasi Spinelli s’illumina di nuovo

Il lungomare Rasi Spinelli torna a essere illuminato. L’amministrazione comunale ha approvato definitivamente i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione del passeggio. L’intervento è finalizzato a ripristinare il corretto funzionamento delle luci lungo il tratto che costeggia il mare. La riaccensione delle luci è stata annunciata dopo l’autorizzazione concessa dall’ente locale.

Splende la luce sul lungomare Rasi Spinelli. L’amministrazione di Cattolica ha infatti dato il via libera definitivo a un necessario intervento di manutenzione straordinaria, mirato a ripristinare a pieno regime l’impianto di illuminazione del promenade cattolichino. Ad occuparsi tempestivamente dei lavori, per restituire la zona al suo massimo splendore in vista delle serate primaverili ed estive, sarà la ditta Antonioli, azienda specializzata del settore con sede operativa nella vicina Riccione. La scelta dell’ente pubblico non è per nulla casuale: l’impresa riccionese risulta già l’affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e dei pronti interventi a guasto sugli impianti di pubblica illuminazione dell’intero territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il lungomare Rasi Spinelli s’illumina di nuovo Notizie correlate Lungomare Rasi Spinelli, Fratelli d'Italia: "Un'opera che cade a pezzi, chiarezza sui materiali usati"“Il lungomare Rasi Spinelli, recentemente oggetto di un profondo restyling, versa già in condizioni inaccettabili”. Amore vista mare: "Salerno in Love" illumina il lungomare per San ValentinoCuori giganti, scritte luminose e installazioni pensate per diventare scenografie fotografiche ridisegnano la passeggiata affacciata sul mare,... Contenuti di approfondimento Si parla di: Il lungomare Rasi Spinelli s’illumina di nuovo. Il lungomare Rasi Spinelli s’illumina di nuovoSplende la luce sul lungomare Rasi Spinelli. L’amministrazione di Cattolica ha infatti dato il via libera definitivo a un ... ilrestodelcarlino.it Il cantiere arretra: riapre il lungomare Rasi SpinelliCattolica, Hera ha riconsegnato il tratto chiuso per la realizzazione di una vasca di prima pioggia nell’area dei giardini De Amicis. Venerdì sarà riconsegnato alla città, riaprendolo al traffico, il ... ilrestodelcarlino.it