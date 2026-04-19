Il Conte romanzato Le omissioni l' ambiguità e quell' Opa sul Pd per incorporarlo

Nel suo nuovo libro, l'ex primo ministro ha criticato l'attuale presidente del Consiglio, accusandola di aver condiviso con l'ex presidente degli Stati Uniti un atteggiamento considerato tradizionale. Durante l'incontro con i membri del Partito Democratico, ha anche parlato di omissioni e ambiguità nel suo passato politico, accennando a una possibile strategia di rafforzamento del suo partito attraverso una sorta di fusione.

Il Conte romanzato. "Meloni con Trump paga il metro del tradimento!", sentenzia Giuseppe Conte presentando il suo nuovo libro davanti al gotha del Partito Democratico, più allibito che scandalizzato. Ma di tradimento Conte non dovrebbe mai parlare. Basti pensare solo ai nomi più altisonanti, in ordine alfabetico: Guido Alpa, Luigi Di Maio, Beppe Grillo. In sintonia con Conte, Scarpinato e Cafiero de Raho - stanati da Il Tempo - "riscrivono" perfino la lotta alla mafia. La Rochefoucauld - aforista francese - il tradimento lo spiegava così: "Si condannano spesso i difetti degli altri per giustificare i propri". Il leader dei Cinque Stelle, ne "Una nuova primavera", tanto per cambiare fa di sé un'autocelebrazione con la pochette.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Conte romanzato. Le omissioni, l'ambiguità e quell'Opa sul Pd per incorporarlo Notizie correlate Leggi anche: Conte rovina a Elly la festa per il No: lanciata l’Opa sul campo largo. E Renzi fa il gufo: “Giorgia farà la mia fine” Il Pd ha le visioni: «Quell’angelo è la Meloni»«Tutto scorre, anche il migliore dei single malt», parola di Manlio Scopigno che non era un critico d’arte ma un allenatore filosofo. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il successo di Marsiglia col turismo, grazie al Conte di Montecristo; Camillo Benso, lo svizzero che fece l'Italia; Per amore dell'antico. Il romanzo di Lord Elgin di Lavinia Fonzi; Hayez: l'amore romantico per la giovane Italia. Ci leggiamo al Gemelli, presentato il romanzo Il Vino e le RoseIn occasione dell’evento Ci leggiamo al Gemelli presentanto Il vino e le rose, nuovo romanzo di Claudia Conte. E’ stato presentato mercoledì 13 marzo, alle ore 12.00, Hall Policlinico ... giornalettismo.com Il romanzo che ha ispirato il film Belvedere in Chianti, piccolo borgo sulle colline toscane, dove abbondano ulivi e vigne ma di scapoli nemmeno l'ombra, è in fermento: Charles Bingley, nipote del defunto conte Ricasoli, sta arrivando dall'Inghilterra per prender facebook ROMANZO VIMINALE – GIORGIA MELONI IN AUTUNNO, DOPO I PRIMI ARTICOLI DI DAGOSPIA SU CLAUDIA CONTE... x.com