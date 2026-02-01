Un’attenzione crescente al Nazareno dopo il ritrovamento di un cherubino restaurato nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. L’allarme antifascista si accende perché il piccolo angelo somiglia troppo a Giorgia Meloni, tanto da spingere alcuni a chiedere un intervento. Il Pd si schiera, puntando il dito contro questa somiglianza e alimentando il dibattito sulla simbologia e le interpretazioni politiche dell’opera.

Allarme antifascista al Nazareno per un cherubino restaurato in San Lorenzo in Lucina: «Somiglia troppo al premier, Giuli intervenga». L’interessata scherza: «Non sono io». Il rettore: «Niente politica e quelle comunque sono anime del Purgatorio». «Tutto scorre, anche il migliore dei single malt», parola di Manlio Scopigno che non era un critico d’arte ma un allenatore filosofo. Nel dibattito della sinistra artistica, che l’altra sera deve avere fatto tardi in terrazza, tutto scorre verso un affresco che giganteggia in una cappella della basilica di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma: un angelo che tiene in mano una pergamena dell’Italia avrebbe il volto di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Pd ha le visioni: «Quell’angelo è la Meloni»

Approfondimenti su Nazareno Meloni

Il restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma diventa il centro di una polemica.

A Roma, il restauro di un affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina sta facendo discutere.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nazareno Meloni

Argomenti discussi: Referendum, Schlein ai riformisti: il Pd ha una linea chiara; Come la lotta all’antisemitismo ha spaccato il PD; Schlein: Ddl stupri, sul consenso Meloni ha rotto il patto. Il Pd ascolterà i cittadini; Daniela Santanché, il Pd e il Marchese del Grillo.

Avanti insieme per Genzano: il Pd ha fatto quadrato sulla ricandidatura a sindaco di ZoccolottiAmpia partecipazione ed una evidente testimonianza di affetto e vicinanza hanno contraddistinto l'evento andato in scena presso l'agriturismo Monte Due ... castellinotizie.it

Riformisti fuori e dentro il Pd, che cosa sta succedendoLa minoranza del partito è in fermento ma resiste, in attesa del Congresso. Picierno: «Vogliamo il confronto nel partito». Ma fuori si moltiplicano le ... avvenire.it

“Il fascismo forza la lingua a non vedere tutto quello che esula dalle sue visioni riduttive o paranoiche/deliranti, sempre identitarie e violentemente polarizzanti, e la obbliga a convogliare in quest’ultime la realtà.” “Uno scrittore deve avere il coraggio di scavare - facebook.com facebook