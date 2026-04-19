Il Comune di Tarquinia assume a tempo pieno e indeterminato

Il Comune di Tarquinia ha pubblicato due bandi di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato. I posti disponibili sono destinati a un istruttore dei servizi amministrativi ed economico-finanziari e a un assistente sociale, entrambi appartenenti all’area dei funzionari. Le candidature possono essere presentate entro le scadenze indicate nei bandi, che dettagliano i requisiti e le modalità di partecipazione.

Il Comune di Tarquinia ha pubblicato due bandi di concorso per assumere, a tempo pieno e indeterminato: una unità di personale con il profilo di istruttore dei servizi amministrativi ed economico-finanziari e una unità di personale con il profilo di assistente sociale (area dei funzionari e.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Il Comune di Montefiascone assume, contratti a tempo pieno e indeterminatoIl comune di Montefiascone rinforza i propri uffici e i servizi operativi attraverso l'apertura di due nuovi bandi di concorso. Il Comune di Montefiascone assume, contratti a tempo pieno e indeterminato per contabili ed elettricistiIl comune di Montefiascone rinforza i propri uffici e i servizi operativi attraverso l'apertura di due nuovi bandi di concorso. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Comune di Tarquinia apre due concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato; Comune di Tarquinia, due bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato; Stop al Bonita beach di Tarquinia: Affitti pagati in ritardo e opere senza permessi; Comune di Tarquinia, pubblicati due bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato. Tarquinia, caso stabilimento balneare, il Comune batte cassa: escussa la fideiussione per completare i lavoriCon la revoca ufficiale della gestione all'Rti, l'amministrazione punta anche a recuperare le somme necessarie al restyling della struttura. L'obiettivo è sanare le presunte inadempienze del gestore u ... civonline.it Concorso Comune di Tarquinia: due bandi per assunzioni a tempo indeterminatoComune di Tarquinia, due bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato ... maremmanews.it - MOLTE LE PRESENZE ISTITUZIONALI E DEL MONDO CULTURALE - Presso la Sala Consiliare del Comune di Tarquinia, è andato in scena lo spettacolo “Viva la musica di Gabriele Ripa e Michele Mainardi”. Il concerto è stato promosso da Francesc facebook