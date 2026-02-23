Roccella Summer Festival | torna in concerto Salmo
Il concerto di Salmo al Roccella Summer Festival deriva dalla richiesta dei fan e dalla volontà di arricchire il cartellone estivo. L’artista si esibirà sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica, attirando un pubblico numeroso. La scelta di includere Salmo risponde all’obiettivo di offrire un evento musicale di qualità. La conferma della sua presenza arriva mentre gli organizzatori lavorano alla scaletta finale. La serata promette di essere un momento di grande musica.
Si aggiunge anche Salmo al cast artistico che questa estate salirà sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) per l’edizione 2026 del Roccella Summer Festival, organizzata come ogni anno dalla Ticket Service Calabria con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica.Il concerto di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Roccella Summer Festival: in concerto Alessandro Mannarino
Leggi anche: Roccella Summer Festival: in concerto anche i Modà e Bianca Atzei
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Roccella Summer Festival, nel cast anche Salmo · ilreggino.it; Salmo in concerto a Bari per il Sottosopra Fest 31 luglio 2026; Salmo al Roccella Summer Festival 2026: live il 7 agosto; Roccella Summer Festival, ci sarà anche Salmo sul palco del Teatro al Castello.
Roccella Summer Festival, ci sarà anche Salmo sul palco del Teatro al CastelloSi aggiunge anche Salmo al cast artistico che questa estate salirà sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) per l’edizione 2026 del Roccella Summer Festival, organizzata come ogni anno ... strettoweb.com
Roccella Summer Festival: Giorgia Porta G in CalabriaGiorgia annuncia una tappa in Calabria per il Roccella Summer Festival: concerto il 1° agosto al Teatro al Castello, nell'ambito del tour G – Summer. L'artista romana festeggia l'Oro per l'album G ... cn24tv.it
Salmo approda al Roccella Summer Festival e porta in Calabria il suo show adrenalinico per una delle date più attese dell’estate. Ecco tutti i dettagli - facebook.com facebook