Sono circa 200 studenti e famiglie coinvolti nella delicata situazione che riguarda la Fondazione Ikaros. Si attende che il tavolo di lavoro, convocato dal governatore regionale, possa chiarire i prossimi passi e affrontare le questioni aperte tra le parti. La riunione dovrebbe occuparsi di trovare soluzioni per le difficoltà attuali e definire eventuali interventi futuri. La data dell'incontro non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Sarà il tavolo di lavoro convocato dal governatore Attilio Fontana a mettere d’accordo la Fondazione Ikaros e Regione Lombardia. È quel che sperano docenti e famiglie delle scuole professionali seguite da Ikaros, a Buccinasco e a Trezzano. Circa 200 studenti che, a causa di questioni legate ai finanziamenti che Regione deve alla Fondazione, rischiano di non proseguire il percorso scolastico. Nei giorni scorsi Fondazione Ikaros aveva denunciato il "mancato versamento di circa 7 milioni di euro alle fondazioni del gruppo – Ikaros, Et Labora e JobsAcademy – da parte di Regione. Fondi già decretati che da tre anni non vengono erogati", hanno spiegato dalla Fondazione, chiarendo che senza questi fondi la continuità scolastica sarebbe a rischio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ikaros, 200 studenti e famiglie in bilico. Si attende il tavolo convocato da Fontana

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