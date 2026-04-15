Iga Swiatek | due importanti cambiamenti dopo l’arrivo del coach Francisco Roig

Dopo l’ingresso del nuovo allenatore, Francisco Roig, Iga Swiatek ha annunciato due modifiche significative nel suo staff e nel suo approccio al gioco. La tennista polacca ha comunicato di aver adottato nuove strategie di allenamento e di aver affidato a un nuovo collaboratore alcune funzioni precedentemente gestite da altri membri del team. Questi cambiamenti sono stati confermati attraverso comunicati ufficiali e interviste rilasciate dalla giocatrice.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. In vista della stagione sui campi in terra rossa, Iga Swiatek ha annunciato l’ingresso di Francisco Roig nel suo team come nuovo allenatore. I due si erano già incontrati presso l’Accademia di Rafael Nadal a Manacor e ora si preparano ad affrontare il prestigioso Stuttgart Open in Germania. Nel corso degli allenamenti, Swiatek ha iniziato a discutere delle modifiche che sta apportando al suo gioco da quando ha intrapreso questa nuova collaborazione. A Eurosport, la campionessa polacca ha condiviso le sue impressioni e le nuove strategie che sta adottando in vista del torneo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Iga Swiatek: due importanti cambiamenti dopo l’arrivo del coach Francisco Roig. Iga Swiatek annuncia Francisco Roig come nuovo allenatore: “Voglio tornare ad essere una roccia”Iga Swiatek ha scelto Francisco Roig come nuovo allenatore dopo il periodo trascorso con Wim Fissette. Kim Clijsters stupita dalla scelta di Roig per Iga Swiatek: “Incredibile!”Kim Clijsters stupita dalla scelta di Roig per Iga Swiatek: “Incredibile!”"> Francisco Roig entra nel team di Iga Swiatek Francisco Roig ha...