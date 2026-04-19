Ieri oggi domani | tutto quello che c’è da sapere sul film

Ieri, oggi, domani è un film del 1963 diretto da Vittorio De Sica, premiato con l’Oscar al miglior film straniero nel 1965. La pellicola sarà trasmessa questa sera, domenica 19 aprile 2026, su Rai 2 alle 21:20. La trama, il cast e le modalità di streaming sono le principali informazioni disponibili sul film.

Ieri, oggi, domani: trama, cast e streaming del film. Questa sera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ieri, oggi, domani, film del 1963 diretto da Vittorio De Sica, vincitore dell’Oscar al miglior film straniero nel 1965. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film è articolato in tre episodi ambientati in tre grandi città italiane, tutti interpretati dalla coppia formata da Sophia Loren e da Marcello Mastroianni e diretti dal regista Vittorio De Sica su soggetti scritti da altrettanti grandi autori della cultura italiana. Adelina Napoli, quartiere Forcella: Adelina Sbaratti, una venditrice abusiva di sigarette, per non essere arrestata ricorre ad una lunga serie di maternità.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ieri, oggi, domani: tutto quello che c’è da sapere sul film Ieri, oggi, domani - La smorfia Notizie correlate Sicario: tutto quello che c’è da sapere sul filmSicario: trama, cast e streaming del film su Rai 2 Questa sera, domenica 1 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Sicario, film del 2015... The new toy: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The New Toy, film commedia del 2022 diretto da James Huth. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Educare alla Sostenibilità ieri, oggi e domani. Riflessioni a partire dalle esperienze del Laboratorio Didattico Ambientale della Città Metropolitana di Firenze; Tutto pronto ad Alasso per la 73esima Targa d'Oro: nel fine settimana in gara i campioni di ieri, oggi e domani; Alassio, tutto pronto per la 73a Targa d’Oro di bocce: nel weekend in gara campioni di ieri, oggi e domani; Oggi a Sanluri e domani a Cagliari le ultime due date dello spettacolo Nel Blu / avere tra le braccia tanta felicità. Ieri, oggi, domani: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ieri, oggi, domani, film del 1963 diretto da Vittorio De Sica, vincitore dell’Oscar al miglior film straniero nel 1965. Ma ... tpi.it Ieri sera, venerdì 17 aprile, la Celestyal Discovery ha varcato lo Stretto di Hormuz e ha potuto cominciare a viaggiare in mare aperto dopo più di un mese “prigioniera” nel Golfo Persico. È stata la prima nave da crociera a farlo, come ha riportato il sito Maritime facebook 19/4/26. Inaugurata ieri a S.Martino a Chioggia la mostra collettiva di Amici Artisti Chioggiotti:7 artisti fino al 27/4(aperta ore 17-19;sab. e dom. 10-12 e 17-20). Presentazione di Marco Lanza,presente Beniamino Boscolo Capon (nella foto cogli artisti)(v.nota in x.com