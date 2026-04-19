Ieri il taglio del nastro per la nuova sala civica

Ieri si è svolta l'inaugurazione di una nuova sala civica, che ha visto la presenza di numerosi rappresentanti locali e cittadini. L'evento si è tenuto nel giorno dedicato alla memoria dei 35 anni dalla tragedia del Moby Prince, un episodio che ha segnato profondamente la comunità. Durante la cerimonia, sono stati ricordati i momenti più drammatici di quella notte e sono stati condivisi i progetti futuri per lo spazio pubblico.

In occasione della giornata di memoria nei 35 anni dalla tragedia del Moby Prince a Livorno, in cui perse la vita anche Giuliano Salsi di Bagnolo in Piano, ieri è stata aperta la mostra "Archeologia di strage", dedicata proprio alle vittime del Moby Prince, realizzata da Attilio Zavatta in collaborazione con le associazioni dei familiari. Ed è stato anche il momento per inaugurare la nuova sala civica, alle spalle del Torrazzo, al termine di una profonda ristrutturazione che ha interessato quell’area affacciata su piazza Garibaldi, nel centro di Bagnolo. La mattinata si è aperta in teatro con la commemorazione pubblica, l’intervento di Francesco Sanna, coautore del volume "Il caso Moby Prince.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ieri il taglio del nastro per la nuova sala civica Notizie correlate Nuova biblioteca e sala inclusiva sensoriale: taglio del nastro alla SantagataQuesta mattina, presso l’Istituto Comprensivo Statale “Filippo Santagata” di Gricignano di Aversa ha avuto luogo l’inaugurazione ufficiale della... Taglio del nastro della nuova sala di musica all’Istituto di AgazziLa struttura è stata arricchita da uno spazio dedicato all’insegnamento e alla promozione della musica. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pnrr, più vicino il taglio del 40% della durata dei processi civili; Ieri il taglio del nastro per la nuova sala civica; Sondrio, taglio del nastro per la Fiera del biologico; Vinitaly 2026, oggi a Verona il taglio del nastro. Ieri il taglio del nastro per la nuova sala civicaIn occasione della giornata di memoria nei 35 anni dalla tragedia del Moby Prince a Livorno, in cui perse la vita anche Giuliano Salsi di Bagnolo in Piano, ieri è stata aperta la mostra Archeologia d ... ilrestodelcarlino.it FAVRIA – Il taglio del nastro ha aperto la Fiera di Sant’Isidoro (FOTO)È stata inaugurata nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 9 aprile 2026, la 48esima edizione della Fiera di Sant'Isidoro a Favria. La kermesse ... obiettivonews.it Ieri il fuoco israeliano, che non conosce nessuna sosta nella Striscia di Gaza malgrado non se ne parli, ha ucciso due autisti contrattualizzati con l'UNICEF. Avevano il compito di guidare le autobotti per consegnare acqua potabile ai cittadini palestinesi abban - facebook.com facebook Bella tavola rotonda ieri sera a Parma: "fossili, rinnovabili, nucleare: quale futuro per l'energia dell'Italia e dell'Europa" al #greeneconomyfestival @gefestival_ , con @LucaSqueri e @SimoneMori9 . Tanta gente in sala, soprattutto molti giovani... con un simpati x.com