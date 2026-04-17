Nuova biblioteca e sala inclusiva sensoriale | taglio del nastro alla Santagata

Questa mattina si è tenuta l’inaugurazione presso l’Istituto Comprensivo Statale “Filippo Santagata” di Gricignano di Aversa, con il taglio del nastro della nuova biblioteca e di una sala inclusiva sensoriale. La biblioteca è stata rinnovata e resa più moderna, mentre la sala sensoriale è stata creata per favorire l’inclusione degli studenti con bisogni speciali. Entrambi gli ambienti sono stati progettati per offrire spazi dedicati alla cultura e all’educazione inclusiva.

Questa mattina, presso l’Istituto Comprensivo Statale “Filippo Santagata” di Gricignano di Aversa ha avuto luogo l’inaugurazione ufficiale della rinnovata biblioteca scolastica e della nuova sala inclusiva: due ambienti educativi all'avanguardia, progettati per promuovere la cultura, l’inclusione.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Taglio del nastro della nuova sala di musica all’Istituto di AgazziLa struttura è stata arricchita da uno spazio dedicato all’insegnamento e alla promozione della musica. Palestra inclusiva al parco ‘Harris’. Il taglio del nastro il 13 giugnoC’è la data di inaugurazione per la nuova palestra all’aperto inclusiva e accessibile a tutti che verrà installata nel parco ‘Paul Harris’: il 13... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aperta una nuova biblioteca. Con l’aiuto di dieci volontari sarà accessibile tutti i giorni; Castel San Niccolò: inaugurata la nuova biblioteca in piazza Matteotti e grazie a dieci volontari la struttura sarà aperta tutti i giorni, compresa la domenica; In biblioteca i nuovi incontri dei Rifugi tra avventure interattive e romanzi che parlano di individui, territorio e tempo; Presentazione del libro Daybyday di Rosario Sala a sostegno di progetti solidali in Nepal. Nuova sala studi della Biblioteca comunale a PomiglianoInaugurata una nuova sala studi della Biblioteca comunale Imbriani Poerio di Pomigliano d'Arco (Napoli), all'interno del complesso della Distilleria, uno degli spazi più rappresentativi della vita ... ansa.it Biblioteca Malatestiana. Nuova illuminazione per Sala piana e LapidarioLa Sala piana e il Corridoio lapidario nel’ala antica della Biblioteca Malatestiana saranno interressate da un intervento di riqualificazione dell’illuminazione che prevede la sostituzione delle ... ilrestodelcarlino.it ***Pagani, venerdì l’intitolazione della nuova biblioteca del Centro Sociale a Salvatore Scarano Venerdì 17 aprile alle ore 18:00 sarà intitolata a Salvatore Scarano la nuova biblioteca del Centro Sociale di Pagani. La cerimonia ricorderà il giornalista paganes - facebook.com facebook