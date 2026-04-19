Icr di Crostolo chiude nel 2027 | piano per 49 esuberi e incentivi

Lo stabilimento Icr di Crostolo terminerà le sue attività il 31 marzo 2027. La direzione ha annunciato un piano che prevede 49 esuberi e l’uso di incentivi per i lavoratori coinvolti. La decisione di chiudere lo stabilimento segna la fine di un’epoca per il sito industriale situato nel villaggio di Crostolo. La notizia ha suscitato reazioni tra i dipendenti e le rappresentanze sindacali.

La produzione nello storico stabilimento Icr del villaggio industriale di Crostolo si avvia verso la sua fase conclusiva, con il termine definitivo delle attività previsto per il 31 marzo 2027. La decisione, che coinvolge direttamente il comparto della carrozzeria reggiana, è stata formalizzata dalla multinazionale statunitense Ppg industries, che nel 2020 aveva acquisito l'azienda specializzata in stucchi e mastici. Il percorso di dismissione, annunciato dalla direzione lo scorso 6 febbraio, ha .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Icr di Crostolo chiude nel 2027: piano per 49 esuberi e incentivi Notizie correlate Unilever, trovato l’accordo sui 49 esuberi: evitati i licenziamentiCasalpusterlengo (Lodi), 17 aprile 2026 – Quarantanove esuberi su 110 dipendenti alla Unilever di Casalpusterlengo, ma senza licenziamenti. Chiude la storica Icr Start. Avviati 54 licenziamenti. Cgil: "Da lunedì presidio"Industria Chimica Reggiana, storica azienda fondata nel 1961 e acquisita nel 2020 dal gruppo americano Ppg Industries, specializzato in automotive,...