Il 19 aprile 1987 una famiglia gialla e un po’ sgangherata apparve per la prima volta nel programma televisivo statunitense, segnando l’inizio di una serie che avrebbe poi conquistato il pubblico di tutto il mondo. Da allora, i personaggi dei Simpson sono diventati un punto di riferimento culturale, continuando a essere trasmessi senza invecchiare, anticipando spesso temi e tendenze della realtà.

Il 19 aprile 1987, quasi senza fare rumore, una famiglia gialla e un po’ sgangherata faceva capolino per la prima volta all’interno del The Tracey Ullman Show. Erano poco più che brevi sketch, disegnati in modo essenziale, quasi grezzo. Eppure da lì sarebbe nato uno dei fenomeni culturali più longevi e significativi di sempre. Oggi, nel 2026, I Simpson sono arrivati alla loro 37esima stagione e festeggiano 39 anni di vita. Un traguardo che, più che televisivo, è ormai generazionale. Springfield specchio del mondo. È difficile spiegare cosa siano davvero i Simpson senza cadere nei cliché. Non sono semplicemente un cartone animato, e non sono nemmeno solo una satira.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I Simpson compiono gli anni, ma non invecchiano: così da quasi 40 anni anticipano la realtà

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