I detenuti di diversi Ipm Istituti penali minorili hanno reinterpretato con la Fondazione Rava il cartone della Scuola di Atene di Raffaello in un’opera collettiva che ha permesso loro di ritrovare la fiducia e sperare Così come altri progetti che li preparano dalle carceri minorili al dopo

In diversi Istituti penali minorili, i detenuti hanno partecipato a un progetto artistico in collaborazione con la Fondazione Rava, reinterpretando il dipinto “La scuola di Atene” di Raffaello in un’opera collettiva. La realizzazione ha rappresentato un momento di speranza e fiducia per i giovani coinvolti. Tra i soggetti raffigurati ci sono personaggi pubblici e figure di fantasia, tra cui un calciatore marocchino, un attivista per i diritti civili, musicisti, politici e personaggi di cartoni animati.

H anno cominciato da Hakimi, calciatore marocchino del Paris Saint-Germain. Via via, hanno disegnato gli altri: Mandela con Rosa Parks, Bob Marley, Marco Pannella, Shakira, Fabri Fibra, Sponge Bob e Homer Simpson.Tra personaggi reali e protagonisti dei fumetti, ci sono anche frammenti di vita vissuta, uno pneumatico a ricordare il lungo viaggio da clandestini verso l’Europa, l’autoritratto di un minorenne che si nasconde il viso con la mano, i messaggi in bottiglia come: “Il perdono con se stessi rende liberi”e il commovente Sos lanciato alla mamma: “Tra pochi mesi vieni a prendermi”. Ci sono tante storie dietro quelle figure, storie di chi si è, e magari si trova in un carcere minorile, e di chi si vorrebbe essere.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I detenuti di diversi Ipm (Istituti penali minorili) hanno reinterpretato con la Fondazione Rava il cartone della Scuola di Atene di Raffaello, in un’opera collettiva che ha permesso loro di ritrovare la fiducia e sperare. Così come altri progetti che li preparano dalle carceri minorili al “dopo” Notizie correlate I detenuti reinterpretano "La Scuola di Atene" di RaffaelloL'affresco realizzato dal grande pittore rinascimentale urbinate è stato reinterpretato in chiave originale dai detenuti di diversi penitenziari, fra... Decreto Caivano, boom di presenze nei carceri minorili: scatta l’allarme sovraffollamentoL’entrata in vigore del cosiddetto decreto Caivano ha avuto un impatto significativo sul sistema della giustizia minorile. Tutti gli aggiornamenti Fondazione Rava, 25 anni. Classica e pop in Duomo per soccorrere gli ultimi: Salviamo i bimbi di Haitidi Edoardo CassanelliMILANOLa sera del primo ottobre, all’interno del Duomo, la musica classica incontrerà la musica pop. Un mix di generi in occasione di un anniversario: i 25 anni della Fondazione ... ilgiorno.it Concerto straordinario in Duomo per i 25 anni di Fondazione RavaLa vita e la speranza, dopo la morte e la tragedia. Nasce così la storia di Fondazione Francesca Rava, ente senza fini di lucro in prima linea nelle emergenze per aiutare i bambini in difficoltà e le ... ilgiornale.it