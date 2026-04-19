Hub urbano del centro il progetto Via di Roma un tratto pedonale

Il Comune ha presentato un progetto intitolato “Destinazione Ravenna centro” al bando regionale che prevede un contributo di 560mila euro, con l’obiettivo di sviluppare l’economia urbana e migliorare la rete commerciale e dei servizi nel centro storico. Il progetto include la creazione di un tratto pedonale in via di Roma, con lavori previsti entro il 2027. L’intento è di valorizzare l’area centrale della città.

Si intitola ’Destinazione Ravenna centro’ il progetto candidato dal Comune al bando regionale per l’assegnazione di contributi – 560mila euro richiesti con fine lavori entro il 2027 – per lo sviluppo dell’economia urbana e alla qualificazione della rete commerciale e dei servizi del centro storico. "Il progetto si articola in tre azioni – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico Fabio Sbaraglia – finalizzate a rilanciare la vivacità commerciale, incrementare l’attrattività del centro, supportando le imprese e sostenendo l’insediamento di nuovi esercizi commerciali e potenziando gli eventi nel periodo invernale". La prima azione...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hub urbano del centro, il progetto . Via di Roma, un tratto pedonale Notizie correlate Hub Urbano, ok al progetto: "Il centro storico che sarà"L’Hub Urbano centese, "Cento Volte Bella", riguardante il centro storico e alcune aree del capoluogo (Auditorium Pandurera, Cittadella dello Sport -... Hub urbano, il progetto “Destinazione Ravenna centro” candidato al bando: si punta su negozi, Ztl ed eventiSi intitola “Destinazione Ravenna centro” il progetto candidato dal Comune di Ravenna al bando regionale per l’assegnazione dei contributi dedicati... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Hub urbano del centro, il progetto . Via di Roma, un tratto pedonale; Hub urbano, il progetto Destinazione Ravenna centro candidato al bando: si punta su negozi, Ztl ed eventi; Hub Urbano, ecco il piano per il centro storico: meno burocrazia, più arredi e aiuti diretti ai negozi; Inaugurato il Centro della Biodiversità Fluviale e Urbana sul Tevere. Hub urbano del centro, il progetto . Via di Roma, un tratto pedonaleChiesti 560 mila euro alla Regione; sarà lanciato un bando per supportare le attività commerciali. Poi ciclabile in via Carducci, non più in via Alberoni dove aumentano i parcheggi e più telecamere pe ... ilrestodelcarlino.it Hub urbano, il progetto Destinazione Ravenna centro candidato al bando per l’assegnazione dei contributi regionaliIl Comune di Ravenna ha candidato al bando regionale dedicato allo sviluppo dell’economia urbana e alla qualificazione della rete commerciale e dei ... ravennanotizie.it Roma nella memoria, questa immagine mostra un momento storico di Via del Corso, animata, una delle strade più famose e centrali della città, in una foto probabilmente tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, come suggerito dall'architettura e dalla presenz - facebook.com facebook