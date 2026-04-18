Hub urbano il progetto Destinazione Ravenna centro candidato al bando | si punta su negozi Ztl ed eventi

Il Comune di Ravenna ha presentato il progetto “Destinazione Ravenna centro” per partecipare a un bando regionale che finanzia iniziative volte allo sviluppo dell’economia urbana e alla riqualificazione della rete commerciale nel centro storico. La proposta prevede interventi su negozi, zone a traffico limitato e l’organizzazione di eventi. La candidatura mira a migliorare l’attrattività e la vivibilità dell’area centrale della città.

Si intitola “Destinazione Ravenna centro” il progetto candidato dal Comune di Ravenna al bando regionale per l’assegnazione dei contributi dedicati allo sviluppo dell’economia urbana e alla qualificazione della rete commerciale e dei servizi del centro storico.“Questa candidatura - dichiara.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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