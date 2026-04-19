Holm a DAZN | Stasera dobbiamo fare il 100% per vincere È la mia prima da titolare allo Stadium sarà una partita speciale

Prima della partita tra Juventus e Bologna, il calciatore svedese ha dichiarato che è importante dare il massimo per ottenere la vittoria. Ha inoltre sottolineato che questa sarà la sua prima volta da titolare allo stadio e ha definito l'incontro come un momento speciale. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di DAZN.

David Juventus, l’addio non è scontato: la permanenza è possibile in un caso. I dettagli Cambiaso Juve, è addio in estate? Questo club interessato all’esterno bianconero. La posizione della Vecchia Signora. Gli aggiornamenti Palestra, si apre un’asta per l’obiettivo della Juve? I bianconeri per aggiudicarselo dovranno battere una folta concorrenza. Le ultime Calciomercato Juve: trovato il piano B a Senesi? Lui è un’ottima alternativa in difesa Grimaldo Juve, la pista si riaccende? Dalla Germania lanciano un’indiscrezione Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici. Oggi è mancata una cosa» Pagelle Pianese Juventus Next Gen: Pagnucco sorpresa bellissima, Mangiapoco una sicurezza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Holm a DAZN: «Stasera dobbiamo fare il 100% per vincere. È la mia prima da titolare allo Stadium, sarà una partita speciale» Notizie correlate Massara a DAZN: «Stasera sarebbe un bel momento per vincere uno scontro diretto. Sarà una bella partita»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Chivu a Dazn: «Dobbiamo tornare a dare ritmo e intensità. Thuram è al 100%. La mia preoccupazione è il nostro cammino»Mercato Inter, Nico Paz resta il sogno nerazzurro: non è impossibile! I dettagli Mercato Inter, Ausilio e Marotta al lavoro: sono quattro i colpi...