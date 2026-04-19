Dalle recenti sconfitte casalinghe di allenatore e squadra si riflette un momento diverso rispetto alle stagioni passate. Le due sconfitte interne, che hanno coinvolto la squadra nella Lazio, sono state osservate in momenti distinti di due annate sportive differenti. La questione legata alle prestazioni e alle discussioni tra staff e club rimane al centro di queste partite giocate in casa, mentre si cercano risposte e soluzioni.

Dalla Lazio alla Lazio. Le ultime due sconfitte interne di Conte segnano due momenti diversi per due stagioni completamente differenti. Il biancoceleste indigesto racconta il passaggio di un Napoli che lo scorso anno nelle sconfitte forgiava testa e cuore per filotti di vittorie e capacità mimetica contro gli infortuni e le cessioni. Quest’anno non è andata così. Nonostante una rosa più ampia e più forte nelle alternative, Conte si è trovato di fronte a continui bug – come qui è stato scritto in altre occasioni – nei momenti topici per gli incidenti fisici e per diversi errori. Sugli infortuni si è detto di tutto ed è ormai chiaro che siamo di fronte a un mix di cause e responsabilità.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ha detto bene Conte, meglio parlarsi in privato

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