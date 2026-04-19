Guerra in Iran | lo Stretto di nuovo chiuso Usa catturano nave iraniana Trump | Teheran ha violato cessate il fuoco Colloqui in Pakistan da martedì

Nelle ultime ore, lo Stretto è stato nuovamente chiuso e una nave iraniana è stata catturata dalle forze statunitensi. Il governo di Washington ha accusato Teheran di aver violato un cessate il fuoco, mentre si sono intensificati i colloqui che si terranno in Pakistan a partire da martedì. La situazione tra Iran e Stati Uniti continua a presentare segnali di tensione senza che si prospetti un accordo immediato.

La crisi tra Iran e Stati Uniti entra in una fase in cui i segnali si accumulano senza mai convergere davvero in una soluzione. Da una parte restano aperti i negoziati, con dichiarazioni che parlano di progressi e di possibili spiragli; dall’altra, però, i fatti sul terreno raccontano una dinamica opposta, fatta di blocchi navali, chiusure strategiche e preparativi militari. In questo quadro si inserisce anche la scelta di Donald Trump di pubblicare video di cittadini iraniani che esprimono sostegno alle azioni americane, un gesto che non è solo comunicazione ma parte integrante dello scontro, perché contribuisce a spostare il confronto anche sul piano simbolico e propagandistico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Guerra in Iran, lo Stretto torna a chiudersi, traffico completamente fermo. Trump: “Teheran ha violato cessate il fuoco”La crisi tra Iran e Stati Uniti entra in una fase in cui i segnali si accumulano senza mai convergere davvero in una soluzione.

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