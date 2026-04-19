La guerra in Iran ha causato disagi diffusi in tutta Europa, con distributori di benzina senza rifornimento, aeroporti privi di cherosene e voli più costosi. Le bollette energetiche sono aumentate sensibilmente, arrivando fino a 700 euro in più per alcune famiglie. Questi eventi hanno evidenziato le vulnerabilità del sistema energetico globale di fronte ai conflitti internazionali.

Distributori senza benzina, aeroporti a secco di cherosene, voli più cari e bollette alle stelle. La guerra in Iran ha mostrato tutta la fragilità del nostro sistema energetico. E, a chi li ha vissuti, ha fatto riemergere alle memoria i duri mesi dell’austerity a cavallo tra il 1973 e il 1974, con le domeniche a piedi e le autostrade deserte. Ora si spera che, con l’avvicinarsi delle elezioni di novembre, Donald Trump cerchi di trovare un accordo stabile con Teheran, dopo la tregua di due settimane dello scorso mercoledì. Ma le conseguenze del conflitto si faranno sentire per un bel po’ sull’economia mondiale. Il commissario europeo all’Energia, Dan Jorgensen, ha parlato di una scossa duratura.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Guerra in Iran, fino a 700 euro in più a famiglia: benzina, bollette e voli nel caos

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